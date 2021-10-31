شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم الأحد فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الدولار اليوم الأحد 31-10-2021 استقراراه أمام الجنيه المصرى فى كافة البنوك العاملة فى مصر، خلال التعاملات الصباحية للبنوك، مسجلًا فى البنك الأهلي المصرى سعر 15.64جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 15.66جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع.

وفى البنك التجارى الدولى cib سجل ثباتا عند 15.66جنيه للشراء، 15.76جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية مسجلا 15.66جنيه للشراء، 15.76جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصري 15.66 جنيه للشراء. 15.75 جنيه للبيع، سعر الدولار فى البنك الأهلي المصرى 15.64 جنيه للشراء 15.74 جنيه للبيع، سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.66 جنيه للشراء 15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.66 جنيه للشراء 15.76 جنيه للبيع، سعر الدولار فى بنك مصر 15.64 جنيه للشراء 15.74 جنيه للبيع، سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 15.68 جنيه للشراء 15.76 جنيه للبيع.