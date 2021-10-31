شكرا لقرائتكم خبر عن 118 مليون دولار صادرات مصر من السلع الزراعية فى يوليو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات حكومية، ارتفاع الصادرات المصرية من السلع الزراعية في الفترة الأخيرة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات نحو 118 مليون و148 ألف دولار في شهر يوليو الماضي، بينما كانت 112 مليون و987 ألف دولار في شهر يوليو عام 2020، بزيادة طفيفة بلغت قيمتها نحو 5 ملايين و161 ألف دولار.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن القائمة شهدت ارتفاع صادرات بعض السلع مثل البصل الطازج بقيمة بلغت 5 ملايين و619 ألف دولار في شهر يوليو الماضي، مقابل 3 ملايين و405 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 2 مليون و214 ألف دولار، يليه صادرات خليط الخضر بقيمة بلغت 2 مليون و937 ألف دولار في يوليو الماضي، مقابل مليون و666 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت مليون و271 ألف دولار.

وف المقابل تراجعت الصادرات المصرية من العنب الطازج لتصبح 27 مليون و738 ألف دولار في يوليو الماضي، مقابل 32 مليون و70 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بالإضافة إلى الفاصوليا العادية لتصل إلى 10 ملايين و600 ألف دولار، مقابل 10 ملايين و932 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بتراجع بلغ نحو 332 ألف دولار.

وتصدرت الملابس الجاهزة قائمة السلع والمنتجات الأكثر تصديرا خلال شهر يوليو الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة نحو 163.2 مليون دولار، بينما كانت 132.4 مليون دولار في شهر يوليو عام 2020، بزيادة بلغت نسبتها نحو 23.3%، يليها الصادرات المصرية من الأسمدة وبلغت قيمتها نحو 131.4 مليون دولار في شهر يوليو الماضي، مقابل 111.6 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة ارتفاع بلغت 17.7%.