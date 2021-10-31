شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تساهم فى توطين التنمية بقرى الصعيد و الوجه البحرى لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‬تبلغ تكاليف مبادرة حياة كريمة ، أكثر من 700 مليار جنيه تتحملها الحكومة بهدف توطين التنمية بشكل مناسب خاصة فى قرى وجه بحرى وقرى الصعيد، من خلال تنفيذ مشاريع متنوعة تدعم التنمية المستدامة، وتساهم فى تطوير المجتمعات المحلية.

وحول دور مبادرة حياة كريمة فى تنمية مصر، أشار المهندس سعيد فتوح الرئيس التنفيذى لإحدى شركات للمقاولات، أن مبادرة حياة كريمة، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مبادرة تاريخية وغير مسبوقة حيث تزيد تكاليفها على 700 مليار جنيه، تتحملهم الحكومة ، لتقديم خدمات للشعب والقري المحرومة فى مختلف مراكز الجمهورية.

وأضاف لـ" الخليج 365"، أن المبادرة تكاد تنشئ مجتمعات من جديد بداية من أعمال البنية وخطوط المياه والصرف والطرق وتبطين الترع وإنشاء مراكز الخدمات والوحدات الصحية ومشروعات الكهرباء ومحطات الصرف والمياه والرفع وغيرها من مختلف المشروعات، التى كان يفتقدها الريف المصرى عبر تاريخه.