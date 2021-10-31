شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم الأحد.. الكندوز من 140- 165 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 أسعار اللحوم اليوم الأحد 31-10-2021، وفقا لمتوسط السعر في القاهرة والجيزة بحسب التقديرات الأولية لشعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وسجلت اللحوم الكندوز، بين 140-165جنيها للكيلو، وأسعار الكبدة الكندوز بين 145-170 جنيها للكيلو، وأسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو ،وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو، أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو، وتتراوح أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو .