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أسعار اللحوم اليوم الأحد.. الكندوز من 140- 165 جنيها للكيلو

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القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365  أسعار اللحوم اليوم الأحد 31-10-2021، وفقا لمتوسط السعر في القاهرة والجيزة بحسب التقديرات الأولية لشعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة. 

 

وسجلت اللحوم الكندوز، بين 140-165جنيها للكيلو، وأسعار الكبدة الكندوز بين 145-170 جنيها للكيلو، وأسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو ،وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو. 

 

وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو،  أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو، وتتراوح أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو . 

 

 

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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