شكرا لقرائتكم خبر عن شركات قطاع الأعمال تستفيد من مبادرة حياة كريمة.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساهمت مبادرة حياة كريمة، فى تغيير حياة ملايين المواطنين فى مختلف ربوع مصر ، خاصة مئات القرى المحرومة من الخدمات، فى الوقت نفسه استفادت شركات قطاع الأعمال، خاصة شركات القابضة للتشييد والتعمير، بشكل كبير من المبادرة وحصلت على مشروعات متنوعة تقارب الـ 13 مليار جنيه ، تعرف على استفادة الشركات من المبادرة فى 6 نقاط.

1 - حصول الشركات على حجم عمل كبير.

2- توفير موارد مالية للشركات العاملة فى المقاولات والاسكان.

3- إتاحة فرص عمل للعمالة وبعضها يعاني البطالة فى بعض الشركات.

4- ينشط قطاعات العمل فى الشركات مثل المعدات والسيارات وغيرها.

5- يعيد للشركات سابق عهدها فى إنجاز المشروعات .

6- يساهم فى تحقيق الشركات لأرباح مناسبة من تنفيذ المشروعات.