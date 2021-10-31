شكرا لقرائتكم خبر عن أداء متباين لأسعار النفط .. وتراجع «برنت» وتكساس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت أسعار النفط تداولات الأسبوع الماضي على تراجع للخامين القياسيين برنت وتكساس الوسيط الأمريكي بعد أن وصل سعرهما لأعلى مستوى في سنوات، يوم الإثنين الماضي.

وصعدت أسعار النفط أول أمس الجمعة، وارتفع سعر خام برنت 6 سنتات ليستقر عند 84.38 دولار للبرميل عند التسوية، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76 سنتا أو 0.9% إلى 83.57 دولار للبرميل.

وشهدت الأسعار ضغوطا منذ يوم الأربعاء الماضي.

وشهدت أسعار الخام ارتفاعات في 2021 مع تعافي الاقتصادات حول العالم من جائحة كوفيد-19، فيما أبقت لجنة تابعة لتحالف أوبك+، إلى حد كبير على توقعاتها لتعافي الطلب بقوة هذا العام، وفي العام المقبل قبل اجتماع الأسبوع المقبل من المتوقع أن توافق خلاله أوبك+ على زيادة مزمعة للإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا في ديسمبر.

وتراجعت أسعار النفط يوم الخميس، لكنها استقرت بعيدا عن أدنى مستوياتها في أسبوعين، وانخفض خام برنت 26 سنتا، بما يعادل 0.3%، إلى 84.32 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا، بما يعادل 0.2%، ليبلغ عند التسوية 82.81 دولار.

وتراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 84.39 دولار للبرميل بعد إغلاقها مرتفعة 1.1% في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا أو 0.3% إلى 86.15 دولار للبرميل، بعد أن أغلقت عند أعلى مستوياتها في سبع سنوات يوم الثلاثاء.

وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 2014 يوم الثلاثاء وارتفعت عقود خام برنت 41 سنتا، أو 0.5%، لتسجل عند التسوية 86.40 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 89 سنتا، أو 1.1%، لتبلغ عند التسوية 84.65 دولار للبرميل.

وصعدت أسعار النفط يوم الإثنين، لتواصل مكاسبها من الأسبوع قبل الماضي، وتبلغ أعلى مستوياتها في عدة سنوات، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتا بما يعادل 0.7% إلى 84.38 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتا أو 0.7% إلى 86.09 دولار للبرميل.