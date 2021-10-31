شكرا لقرائتكم خبر عن 432 مليون ريال إنفاق المستهلكين في الدمام خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» أن قيمة عمليات نقاط البيع «إنفاق المستهلكين» في الدمام خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 23 أكتوبر الحالي، بلغت نحو 432.486 مليون ريال، مقابل 465.018 مليون ريال، في الأسبوع السابق عليه منخفضة بنسبة 7%، بينما بلغ عدد العمليات 4.793 مليون عملية، مقابل 5.115 مليون عملية، بانخفاض قدره 6.3% لتأتي ثالثا في ترتيب المدن الأكثر إنفاقا في عمليات نقاط البيع.

وأشار تقرير عمليات نقاط البيع الأسبوعية إلى أن مدينة الرياض جاءت في المرتبة الأولى من بين المدن، بقيمة عمليات بلغت 2.532 مليار ريال، مقابل 2.705 مليار ريال، منخفضة بنسبة 6.4%، فيما جاءت في المركز الثاني مدينة جدة بقيمة عمليات بلغت 1.286 مليار ريال، مقابل 1.357 مليار ريال، منخفضة بنسبة 5.2%.

ولفت التقرير إلى أن المدينة المنورة جاءت في المرتبة الرابعة بقيمة عمليات بلغت 293.064 مليون ريال، مقابل 316.865 مليون ريال، متراجعة بنسبة 7.5%، بينما جاءت بالمرتبة الخامسة مدينة الخبر بقيمة عمليات بلغت 271.267 مليون ريال، مقابل 292.148 مليون ريال، متراجعة بنسبة 7.1% على أساس أسبوعي.

وأوضح التقرير أن إجمالي قيمة عمليات نقاط البيع «إنفاق المستهلكين» في الأسبوع الماضي بلغ 8.021 مليار ريال، مقابل 8.679 مليار ريال، منخفضة بنسبة 7.6%، فيما بلغ عدد العمليات 102.766 مليون عملية، مقابل 111.255 مليون عملية، متراجعة بنسبة 7.6%.

وبحسب التقرير، تصدر قطاع الأطعمة والمشروبات قائمة القطاعات الأكثر قيمة في عمليات نقاط البيع بقيمة عمليات بلغت 1.193 مليار ريال، مقابل 1.292 مليار ريال، منخفضة بنسبة 7.6% في قيمة العمليات عن الأسبوع السابق له، فيما تراجع عدد العمليات بنسبة 7.2%، مسجلا 27.348 مليون عملية، مقابل 27.348 مليون عملية.

ووفقا للتقرير، جاء قطاع المطاعم والمقاهي في المرتبة الثانية بقيمة عمليات بلغت 1.192 مليار ريال، مقابل 1.274 مليار ريال، بانخفاض قدره 6.5%، فيما تراجع عدد العمليات بنحو 6.8%، مسجلا 30.093 مليون عملية، مقابل 32.284 مليون عملية.

وأشار التقرير إلى أن قطاع السلع والخدمات المتنوعة جاء في المرتبة الثالثة بقيمة عمليات بلغت 764.427 مليون ريال، مقابل 833.293 مليون ريال، منخفضا بنسبة 8.3%، بينما في المرتبة الرابعة جاء قطاع الصحة، مسجلا 604.629 مليون ريال، مقابل 655.224 مليون ريال، متراجعا بنسبة 7.7%، فيما جاء خامسا قطاع محطات الوقود بقيمة عمليات بلغت نحو 542.296 مليون ريال، مقابل 594.184 مليون ريال، منخفضا بنسبة 8.7%.

وأضاف التقرير أن قطاع الملابس والأحذية جاء في المرتبة السادسة بقيمة عمليات بلغت نحو 537.266 مليون ريال، مقابل 569.831 مليون ريال، منخفضا بنسبة 5.7%.