شكرا لقرائتكم خبر عن «يلو» تطلق حملتها للتوعية بسرطان الثدي عبر دوري يلو ورالي التحدي العربي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجسيدا لدورها المجتمعي البارز والذي تبلور في رعاية ودعم العديد من الجهات والفعاليات والمبادرات، نظمت شركة الوفاق لحلول النقل المحدودة «يلو»، عددا من الفعاليات المصاحبة للتوعية بخطر سرطان الثدي وطرق الوقاية منه بالتعاون مع رابطة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بصفتها الراعي الرسمي للدوري، ورالي التحدي «مسيرة التضامن العربي» الذي يقام أيضا هذا العام برعاية «يلو».

وتأتي مشاركة «يلو» في شهر التوعية بمرض سرطان الثدي، والذي يعد فعالية عالمية يتفاعل فيها معظم دول العالم والمنظمات والمؤسسات بهدف التوعية والحث على الفحص المبكر.

وتحدث ناصر القحطاني الرئيس التنفيذي لـ «يلو» قائلا: نحرص في «يلو» على توجيه جهودنا الاجتماعية في الأوجه التي تحقق أكبر فائدة ممكنة لأفراد مجتمعنا، وأن يكون هذا الجهد تكامليا بالشكل الذي يحقق وصول الرسالة المطلوب إيصالها للفئة المستهدفة بشكل سليم وهادف، ومن هذا المنطلق قمنا بالاستفادة من رعايتنا لدوري يلو لأندية الدرجة الأولى ورالي التحدي العربي في نشر رسالة التوعية باستخدام طرق مبتكرة تحقق الهدف المنشود، وأتوجه بالشكر في هذا الصدد لرابطة دوري يلو والقائمين على رالي التحدي لتعاونهم وترحيبهم بالمشاركة في حملة التوعية التي أطلقتها «يلو»، ونسأل الله عز وجل السلامة للجميع من هذا المرض الذي تشكل التوعية والفحص المبكر خط الدفاع الأول للمجتمع ضده.

وكانت ملاعب مباريات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى قد شهدت عددا من الفعاليات التوعوية التي شاركت فيها الأندية أيضا، كما شاركت فرق رالي التحدي في إحدى مباريات المسابقة مرتدية شالات عليها شعار الحملة؛ تعبيرا عن الدعم ونشر الرسالة التوعوية.