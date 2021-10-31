شكرا لقرائتكم خبر عن البريد يخدم الملايين.. أبرز 7 أرقام تكشف دور مكاتب الهيئة فى خدمة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الحكومة، في أن يصبح البريد منفذًا لتقديم خدمات مصر الرقمية، وخدمات الشمول المالي ووسيط بين العميل والشركات المقدمة لهذه الخدمات، والتي تشمل التمويل الاستهلاكي متناهي الصغر، والتمويل متناهي الصغر، والتأمين متناهي الصغر حيث يتم من خلاله تلقى الطلبات وتسجيل بيانات المتقدمين وصرف التمويل وتحصيل الأقساط، ويقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أرقام تكشف دور مكاتب البريد في خدمة المواطنين وهى:

1- ارتفعت عدد مكاتب البريد إلى 4107 مكتبًا في كافة أنحاء الجمهورية خلال شهر يونيو عام 2021 بنسبة نمو شهري 0.91%، ونمو سنوى بنسبة 3.04%.

2- بلغ عدد السكان المخدومين بمكتب البريد 25.02 ألف نسمة خلال يونيو عام 2021 بنسبة انخفاض شهري 0.75%، وهبوط سنوي بنسبة 1.16%.

3- بلغت عدد المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد 3.31 مليون مستفيد خلال يونيو عام 2021 بمعدل تراجع سنوى 37.31%، و1.49 شهريًا.

4- 1.3 مليون حوالة بريدية فورية تم صرفها من خلال مكاتب البريد خلال يونيو عام 2021 بنسبة نمو شهري 19.19%، وانخفاض سنوي بنسبة 13.87%.

5- قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2021/2022 بنحو 28.02 مليار جنيه موزعة بين أجور بمبلغ 4.2 مليار جنيه و23.9 مليار جنيه باقي التكاليف والمصروفات.

6- قدرت الإيرادات للسنة المالية 2021/2022 بنحو 28.9 مليار جنيه.

7- قدر صافي الربح للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 850.3 مليون جنيه.

ولتعزيز قدرات البريد المصرى فى تقديم الخدمات اللوجيستية وخدمات التجارة الإلكترونية الدولية؛ تم تأسيس المركز اللوجيستى للبريد فى مطار القاهرة الدولى وفقاً لأحدث المعايير الدولية، ويساهم المركز فى تسهيل عمليات تقديم خدمات التجارة الإلكترونية الخاصة بالدول الأفريقية الشقيقة.

وفى إطار الحفاظ على أصول الدولة ومبانيها التراثية، تم تنفيذ خطة تطوير لمتحف البريد المصرى بالعتبة بهدف إعادة فتحه للزائرين بعد عشرات السنين من اغلاقه؛ وتم الاعتماد فى عمليات التطوير على التقنيات الحديثة فى عرض المقتنيات وذلك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى والواقع المعزز.