عن سعر رغيف الخبز والمواد الغذائية والتضخم.. أبرز 10 تصريحات لوزير التموين مع عمرو أديب

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أسباب رفع أسعار زجاجة زيت التموين بسبب ارتفاع السعر العالمي، والموقف النهائي لمنظومة الخبز والسيناريوهات المتوقعة، وذلك في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" ويقدمه الإعلامي عمرو أديب مساء أمس الجمعة.

ورصد موقع "مصراوي" أبرز 10 تصريحات لوزير التموين بشأن منظومة الخبز وسعر القمح والتضخم.

1- "رغيف الخبز يتكلف 65 قرشًا في حين أنه يباع بـ5 قروش وأشكر الرئيس لفحته الموضوع أمام الرأي العام".

2- "تم عمل عدة دراسات للوصول إلى السناريوهات النهائية الخاصة بملف الخبر سواء لو رفعنا 5 قروش سيكون الوضع أيه ولو 10 قروش هيكون الوضع أيه".

3- "نضع أمامنا الحفاظ على الفئات الأكثر احتياجًا في كل سيناريوهات رفع سعر الخبز".

4- "لم يتم أخذ أي قرار حتى الآن بخصوص رفع رغيف الخبز وكل السيناريوهات والدراسات أمام الرئيس".

5- "الدولة لا تدفع دعم إضافة لزجاجة الزيت بعد رفع سعرها".

6- "لو تم زيادة اعتمادات الدعم إذن سيكون هناك تأثير سلبي على المواطن في الأسعار وارتفاع سعر الفائدة وارتفاع كل أسعار السلع الغذائية".

7- "سيتم رفع سعر استلام القمح المحلي من الفلاحين بسبب ارتفاع السعر العالمي وسنعلن السعر الجديد بعد عرضه على رئيس الوزراء".

8- "ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الشحن أسهم في زيادة أسعار السلع الغذائية المستوردة بشكل كبير في مختلف دول العالم".

9- "أطالب المواطنين بتحمل الموجة التضخمية في أسعار السلع الأساسية التي تجتاح العالم بالاشتراك مع الحكومة، لابد أن نتعاون ونتحمل مع بعض الموجة التضخمية القادمة إلينا من الخارج".

10- "لولا توجيهات الرئيس السيسي بتدعيم الاحتياطات الاستراتيجية من السلع الأساسية لفترات تمتد حتى 6 أشهر، لشهدت السوق المحلية أزمات تتمثل في نقص المعروض من السلع الغذائية وزايدة اسعارها بشكل كبير".