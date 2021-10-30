شكرا لقرائتكم خبر عن "العقارات" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة بـ1.7 مليار جنيه خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع المنتهي، رابع أسبوع من شهر أكتوبر الجارى، بعدما سجل حجم تداول بلغ 687.7 مليون ورقة بقيمة 1.7 مليار جنيه، وجاء قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات ثانى القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 192.4 مليون ورقة، بقيمة 1.2 مليار جنيه، فيما احتل قطاع البنوك، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 21.1 مليون ورقة بقيمة 855 مليون جنيه، يليه قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 63.7 مليون ورقة بقيمة 646.3 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بحجم تداول بلغ 376 مليون ورقة بقيمة 568.8 مليون جنيه.

وفى المركز السادس، حل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 130.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 495.2 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 90.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 445.4 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 132.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 360.3 مليون جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 603.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 313.7 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 191.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 233.4 مليون جنيه.

وحل قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف والمرافق، في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 12.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 25.1 مليون جنيه، الثاني بحجم تداول 487.5 ألف ورقة بقيمة 18.6 مليون جنيه.

والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية، والتجارية، والخدمية، على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذباً للمستثمرين.