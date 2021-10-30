شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية"، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 41.2 مليون ورقة، وبقيمة تداول 929.6 مليون جنيه، يليه سهم "البنك التجارى الدولى (مصر)" بحجم تداول بلغ 15.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 749.3 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث، "المجموعة المصرية العقارية" بحجم تداول بلغ 88.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 456.2 مليون جنيه، ثم "السويدي إليكتريك" بحجم تداول 28.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 243.5 مليون جنيه، ثم "المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)" بحجم تداول 556.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 234.8 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

وفى المركز السادس "سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك" بحجم تداول بلغ 19.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 194.4 مليون جنيه، ثم "زهراء المعادي للاستثمار والتعمير" بحجم تداول 4.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 168.9 مليون جنيه، ثم "مدينة نصر للإسكان والتعمير"، بحجم تداول 60.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 144 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "شركة مستشفى كليوباترا"، بحجم تداول 30.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 143.9 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "حديد عز"، بحجم تداول بلغ 8.7 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 140.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 3.36% ليغلق عند مستوى 11506.63 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، للأسبوع الرابع على التوالي، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.48% ليغلق عند مستوى 2305.37 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 2.68% ليغلق عند مستوى 3299.42 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.86% ليغلق عند مستوى 13695.15 نقطة، وهبط مؤشر تميز في بنسبة 2.41% ليغلق عند مستوى 4213.55 نقطة.