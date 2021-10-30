شكرا لقرائتكم خبر عن ما آخر مستجدات تطوير مصانع الغزل والنسيج بتكلفة 21 مليار جنيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قارب مشروع تطوير شركات الغزل والنسيج على الانتهاء، ومن المتوقع انطلاق الصناعة خلال العام المقبل 2022، من خلال الانتهاء من تدشين 3 مجمعات صناعية فى المحلة ودمياط وكفر الدوار بتكلفة 21 مليار جنيه تعرف على التفاصيل.

ستطلق وزارة قطاع الأعمال العام في شهر يناير المقبل العلامة التجارية لمنتجات القطن المصرى تحت اسم " نيت"، كما تطلق براند أكثر جودة وسعر باسم " بريميوم نيت".

تستهدف الخطة زيادة الطاقة الإنتاجية للمحالج لنحو 4 ملايين قنطار قطن سنويًا بدلا من 1.5 مليون قنطار سنويًا الطاقة الإنتاجية الحالية، وفي مصانع الغزل تستهدف الطاقة الإنتاجية 188 ألف طن سنويًا بدلا من 37 ألف طن سنويا يتم إنتاجها حاليًا.

في مصانع النسيج من المستهدف إنتاج 198 مليون متر سنويًا صعودًا من 50 مليون متر سنويًا الطاقة الإنتاجية الحالية، أما الطاقة الإنتاجية المستهدفة في الملابس الجاهزة والمشغولات والوبريات تبلغ 50 مليون قطعة سنويًا في مقابل 8 ملايين قطعة يتم إنتاجها حاليًا.

تبلغ تكلفة الخطة نحو 21 مليار جنيه وصلت نسب انجازها 60‎%‎، حيث من المتوقع دخول أول مصنع الخدمة منتصف العام المقبل وهو مصنع غزل المحلة الجديد، وهو مصنع «غزل 1»، على مساحة 62.5 ألف متر ليضم 182 ألف مردن، بطاقة إنتاجية نحو 30 طنا / يوم، من الغزول الرفيعة والسميكة وتم الانتهاء من 60‎%‎ من الأعمال الانشائية.

بجانب تطوير مصنعي "4 و6"، مما يرفع إنتاج غزل المحلة إلى 48 ألف طن سنويا من 188 ألف طن مستهدف إنتاجها لاجمالي الشركات.

ووفق خطة التطوير تم توقيع عقود إنشاء 7 مصانع جديدة بشركتي مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ودمياط للغزل والنسيج التابعتين للوزارة، بتكلفة للأعمال الإنشائية تقدر بنحو 2.6 مليار جنيه.

مجمع كفر الدوار للغزل والنسيج سيكون قلعة صناعية تضم 5 شركات جاري دمجها، يقام المشروع على مساحة حوالى 175 الف متر مربع، ويهدف إلى إقامة عدد (6) مصانع متكاملة لتصنيع الغزل والنسيج.

وتضم المصانع مصنع الصباغة والتجهيز ، مصنع الغزل، مصنع النسيج، مصنع تحضيرات النسيج، مصنع التفصيل، ، وتكلفة إنشاءات هذا المشروع ستبلغ 2.4 مليار جنيه، بخلاف قيمة الماكينات والآلات.

ومن من المستهدف في مجمع كفر الدوار إحلال 170 ألف مردن متهالك بعدد 88 ألف مردن جديد بتكنولوجيا متطورة، بطاقة إنتاجية 9027 طن سنوي من الغزول بدلا من 366 طن يتم إنتاجها حاليا.

كما سيتم إنتاج 50.7 مليون متر سنويا من النسيج بدلا من 13 مليون متر يتم إنتاجها حاليا، مع إضافة طاقة إنتاجية 50.7 مليون متر من الصباغة والتجهيز بتكنولوجيا متطورة.

وتتضمن الخطة استغلال أرض شركة كفر الدوار فى مشروعات اسكان اجتماعى ومتنوع ، مع نقل المصانع لارض شركة صباغى البيضا، ولا سيما إنه تم وقف العمل بمصانع كفر الدوار لحين الانتهاء من تنفيذ المصانع الجديدة مع نقل الماكينات الجيدة للعمل بشركة المحلة.

أما في شركة دمياط للغزل والنسيج سيتم إنشاء 4 مصانع جديدة للغزل والنسيج والتحضيرات والصباغة بمساحة إجمالية نحو 79.9 ألف متر، ويتمثل منتجها النهائي في أقمشة الجينز.

وستبلغ تكلفة إنشاءات المشروع 2.4 مليار جنية ، بخلاف قيمة الماكينات والآلات ، وإحلال 170 ألف مردن متهالك بعدد 88 ألف مردن جديد بتكنولوجيا متطورة، بطاقة إنتاجية 9027 طن سنوى من الغزول بدلاً من 366 طن يتم إنتاجها حاليا ، وإنتاج 50.7 مليون متر سنوياً من النسيج بدلاً من 13 مليون متر يتم إنتاجها حالياً، مع إضافة طاقة إنتاجية 50.7 مليون متر من الصباغة والتجهيز بتكنولوجيا متطورة.