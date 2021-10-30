أخبار الاقتصاد اليوم: رفع مساهمات القطاع الخاص بالنشاط الاقتصادى لـ50%

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم السبت 30-10-2021 ، أخبار الاقتصاد المصرى اليوم، من أبرزها إن الحكومة تستهدف رفع مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى إلى 50% خلال 3 سنوات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة نجحت فى تهيئة بيئة محفزة للاستثمار المحلى والأجنبى فى مختلف المجالات، وإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة فى المشروعات القومية والتنموية الكبرى، لافتًا إلى تشجيع القطاع الخاص على توسيع أنشطته الاستثمارية والإنتاجية باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، الغنى بفرص العمل؛ بما يُسهم فى توسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية.

قال الوزير، فى لقائه بالسفير القطرى بالقاهرة سالم مبارك آل شافى، إن الحكومة تستهدف رفع مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى إلى 50% خلال 3 سنوات، مشيرًا إلى التوسع فى برنامج «الطروحات» للشركات بالبورصة خلال الأشهر المقبلة لتوسيع قاعدة ملكية هذه الشركات وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص للمشاركة فيها وفى مجالات أنشتطها.

أضاف أن الجهود التى بذلتها الحكومة فى الإصلاح الاقتصادى، انعكست فى تحسن المؤشرات الاقتصادية وتحقيق المستهدفات المالية والتنموية خلال العام المالى الماضى، حيث سجلنا فائضًا أوليًا ١,٤٦٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وتم خفض العجز الكلى إلى ٧,٤٪، وبلغ معدل النمو ٣,٣٪؛ مما دفع مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية إلى تجديد ثقتها في صلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على مواجهة الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية.

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن المشاركة المصرية بإكسبو 2020 دبى تعد المشاركة الأكبر والأبرز للمشاركات المصرية في الإكسبو على مدار تاريخه، حيث تأتي هذه المشاركة والتي أولتها مصر اهتماماً كبيراً نظراً لاقامة هذا الحدث على أرض دولة عربية لأول مرة في تاريخ إكسبو وهي دولة الإمارات الشقيقة التي تربطها بمصر علاقات مميزة وفريدة.

وقالت إن هذه المشاركة المميزة تركز على ابراز الهوية الوطنية المصرية التي صنعت التاريخ وتستعرض الحاضر وتشكل اساس لمستقبل مشرق، فرسالة مصر انها دولة سلام تتكامل مع دول العالم من خلال مبادراتها التنموية العملاقة على النطاق الإقليمي العربي والإفريقى والنطاق الدولى أيضا، مشيرةً الى أن هذاالحدث العالمي يمثل فرصة عظيمة ليرى العالم مصر المستقبل وما يحدث على أرضها الآن من تنمية ومشروعات عملاقة وانجازات لتخطو خطوات حثيثة نحو الجمهورية الجديدة.

أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة العشرين لتسجل 9 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 6.5 مليار دولار، مقابل نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 39.2%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة العشرين 27 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 23.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجارى بين مصر ودول مجموعة العشرين مسجلة 36 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 30.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 19.4%.

أكدت وزارة البترول أن مشروعات تطوير مصافى التكرير البترولية بالسويس تهدف إلى الحفاظ على هذه الصروح العريقة التى تجاوز عمرها التشغيلى أكثر من مائة عام وتمكينها من تحسين الأداء ومواكبة التطورات الجديدة فى التشغيل والإنتاج والسلامة وحماية البيئة ، مشيرة إلى أن محافظة السويس تمثل قلعة من القلاع الإنتاجية لصناعة البترول المصرية مما يؤكد أهمية تطويرها لتستمر كجزء هام من منظومة تأمين الإمدادات البترولية للسوق المحلي.

قالت وزارة التعاون الدولي، إن قضية الأمن الغذائي أضحت على رأس أولويات كافة دول العالم، لاسيما عقب جائحة كورونا التي أثرت على سلاسل التوريد، فضلا عن التغيرات المناخية التي تنعكس تداعياتها السلبية مثل الجفاف والتصحر وارتفاع درجات الحرارة على إنتاجية المحاصيل وهو ما يهدد في النهاية الأمن الغذائي.

وأشارت الوزارة في بيان على هامش خلال حفل وضع حجر أساس صومعة حبوب ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن، بمشاركة الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، والممولة من صندوق الأوبك للتنمية الدولية، بقيمة 14 مليون دولار، أن الحكومة المصرية قامت بجهود كبيرة لتوفير السلع الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، خاصة في وقت جائحة كورونا.