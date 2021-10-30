شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولي يطالب الدول الغنية بإعادة هيكلة ديون البلدان الفقيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس زعماء دول مجموعة العشرين الثرية اليوم السبت بالإسراع بالعمل على إعادة هيكلة ديون الدول منخفضة الدخل بما في ذلك تجميد مدفوعات الديون وإلزام جهات الإقراض الخاصة بالمشاركة في ذلك.

وقال مالباس لزعماء مجموعة العشرين المجتمعين في روما إن ما تم إحرازه من تقدم في علاج مشكلة ديون الدول الأكثر فقرا توقف الآن داعيا إلى ضرورة بذل جهود عاجلة لاستئناف هذه العملية.