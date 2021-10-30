شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات والذهب فى السعودية اليوم السبت 30-10-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم السبت 30-10-2021، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر 1 يورو 4.35 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، ودولار أسترالى 2.83 ريال سعودى.

سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى.

سجل 1 يورو نحو 4.34 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه استرليني نحو 5.13 ريال سعودي.

سجل 1 دولار كندي نحو 3.03 ريال سعودي.

سجل 1 دولار أسترالي نحو 2.82 ريال سعودي .

سجل 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه مصري نحو 0.24 ريال سعودي.

سجل 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي.

سجل 1 دينار بحريني نحو 9.95 ريال سعودي.

سجل 1 دينار كويتي نحو 12.43 ريال سعودي.

وجاءت أسعار الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24 بنحو 215.09 ريال

سعر الذهب عيار 22 بنحو 197.16 ريال

سعر الذهب عيار 21 بنحو 188.20 ريال

سعر الذهب عيار 18 بنحو 161.32 ريال

سعر الذهب عيار 14 بنحو 125.47 ريال

سعر أوقية الذهب بنحو 6.900 ريال

سعر كيلو الذهب 215.089.03 ريال