شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. توقعات أسعار الذهب خلال نوفمبر مع الأزمة العالمية وارتفاع التضخم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في حلقة جديدة من برنامج أسواق توقعات حركة أسعار الذهب في مصر مع الأزمة العالمية وارتفاع التضخم لمستويات كبيرة سواء في أمريكا أو أوروبا، وكذلك توقعات حركة سوق الذهب على مستوى شهر نوفمبر 2021 وخلال الثلاثة أشهر القادمة.

تستمر تداعيات الأزمة العالمية الخاصة بارتفاع مستويات التضخم والزيادة الكبيرة في أسعار السلع بكافة أنواعها بداية من الطاقة وصولاً إلى السلع غير الأساسية وكذلك الأغذية، الأمر هنا لا يقتصر على دولة بعينها، حيث أعلنت وزارة التجارة الأميركية بيانات مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي لشهر سبتمبر 2021، والتي كان يترقبها المستثمرون إذ أنها المفضلة لدى الاحتياطي الفيدرالي.

وكشفت وزارة التجارة الأميركية أن التضخم السنوي ارتفع في البلاد بأسرع وتيرة له منذ أكثر من 30 عامًا وذلك على الرغم من انخفاض الدخل الشخصي، فمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بما في ذلك الغذاء والطاقة ارتفع 4.4% على أساس سنوي في سبتمبر... مسجلا أسرع وتيرة نمو له منذ يناير 1991.

وهنا يترقب سوق الذهب اجتماع هام لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يومي 2 و 3 نوفمبر 2021 وهو ما سيكون له آثار مباشرة على حركة الذهب، في حالة اتخاذ قرار بشأن مستقبل الفائدة الأمريكية برفع الفائدة فإن الذهب معرض للتراجع بقوة، ولكن استمرار ارتفاع التضخم الآن لا زال يلقي بظلاله على حركة السوق.