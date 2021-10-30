شكرا لقرائتكم خبر عن حديد عز تعلن تثبيت أسعار الحديد فى أعقاب زيادة سعر الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة حديد عز، أكبر مستخدم صناعي للغاز الطبيعي في مصر، عن تثبيت أسعار الحديد لشهر نوفمبر عند حد 15 ألف جنيه للطن شامل ضريبة المبيعات ثم تبعته باقي المصانع في إعلان ثبات الأسعار.

و يأتي ذلك في أعقاب إعلان الحكومة عن زيادة أسعار الغاز الطبيعي لصناعة الصلب بنسبة 28%، من 4.5 دولار إلى 5.75 دولار للمليون وحدة حرارية، ومن المعروف أن الغاز الطبيعي هو مدخل انتاج أساسي في صناعة الصلب المتكاملة التي تعتمد علي تكنولوجيا الحديد المختزل المستخدمة في عدد من المصانع و علي رأسها حديد عز.