شكرا لقرائتكم خبر عن الترويج للسياحة فى مصر خلال قمة "مستقبل السياحة العالمية" بإسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على هامش مشاركتها نيابة عن وزير السياحة والآثار فى الاجتماع الوزارى فى قمة "مستقبل السياحة العالمية"، والذى عُقد في مدينة برشلونة الإسبانية، عقدت غادة شلبى نائب الوزير لشئون السياحة اجتماعات مع وزراء السياحة لكل من دول الجزائر والكونغو، ونائبى وزراء السياحة لكل من اليونان والكونغو.

وأشارت غادة شلبى خلال هذه اللقاءات إلى التعاون القائم بين الجانب المصرى وهذه الدول خاصة في مجال السياحة، وأكدت على جاهزية المقصد السياحي المصرى لاستقبال السائحين من كافة دول العالم خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها بكل حسم ودقة فى كافة المنشآت السياحية والفندقية، إلى جانب تطعيم كافة العاملين بهذه المنشآت.

كما نوهت عن ملامح الاستراتيجية الإعلامية للترويج للمقصد السياحي المصري، مضيفة أن المقصد السياحى المصرى يمتاز بتنوعه وثرائه بالعديد من الأنماط السياحية، فضلا عن وجود منتجات سياحية واعدة به مثل رحلة مسار رحلة العائلة المقدسة، والسياحة الريفية، وسياحة الطعام.. وغيرها، علاوة على العمل على ربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية لإثراء التجربة السياحية للسائح وخلق منتج سياحي متكامل.

وأشارت نائب الوزير لشئون السياحة إلى جناح مصر المشارك في معرض إكسبو دبي 2020، لافتة إلى الإعجاب الكبير الذى يلقيه حيث يعكس صورة إيجابية عن مصر وعن رؤيتها المستقبلية في التطوير.

وخلال الاجتماع مع نائب وزير سياحة اليونان تمت مناقشة التعاون الثلاثى بين مصر واليونان وقبرص وخاصة فيما يتعلق بسياحة السفن و اليخوت، وكيفية الاستفادة من هذا التعاون في تبادل الخبرات في هذا الملف الهام، مشيرة إلى الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية حاليا لتشجيع الاستثمار في سياحة اليخوت والتى تعد أحد الأنماط الهامة التي تجذب إليها شريحة معينة من السائحين.

ومن جانبهم، أشاد المسئولون بتجربة مصر الناجحة في استئناف حركة السياحة الوافدة إليها.