شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم السبت.. البلطى مزارع يتراوح بين 17- 26 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الأسماك اليوم السبت 30-10-2021 استقرارا لجميع الأصناف في سوق العبور للجملة، وتراوحت أسعار البوري "1" بين 40-50 جنيها للكيلو، و البورى 2 يتراوح الكيلو بين 32-38 جنيها.

وتراوح البربون بين " 1 " لـ 34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو، وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، أسعار القشر بياض بين 70-100 جنيه للكيلو، وأسعار المرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، سعر البلطي المزارع 1 يتراوح بيت 22-26 جنيها للكيلو، وسجل البلطي المزارع 2 سجل 17-21جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيهات للكيلو.

سجل الجمبرى الجامبو 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 260 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو، و أسعار السبيط والكالميارى و السابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، و الكابوريا 30 – 130 جنيها للكيلو.