شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. الكوسة 3-5 جنيهات للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات اليوم السبت 30-10-2021 استقرارا لجميع الأصناف في سوق العبور للجملة، وفقا لما أكدته شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية.

واستقرت أسعار الطماطم بين 2.5-4.5 جنيه للكيلو، والبصل من 2.5-3.5 جنيه للكيلو، وأسعار الفاصوليا تسجل 5-7 جنيهات للكيلو، وتراوحت أسعار الباذنجان بين 2_4 جنيهات للكيلو، وأسعار الليمون بين 5-8 جنيهات للكيلو.

وتراوحت الملوخية بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، وأسعار البطاطس بين 5-7.5 جنيه للكيلو، وأسعار الخيار البلدى يسجل 2-4.5 جنيه للكيلو، وسعر الخيار الصوب يتراوح بين 2.5- 5.5 جنيه للكيلو، واستقر سعر الجزر بين 3-4 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الكوسة تتراوح بين 3-5 جنيهات للكيلو .

وسجلت أسعار القلقاس بين 5-8 جنيهات للكيلو، والفلفل الألوان يتراوح بين 12-18جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.