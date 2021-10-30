شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 30 أكتوبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 30 أكتوبر 2021 استقرارا أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية، مسجلًا في البنك الأهلى المصرى 49.33 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 48.49 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى سجل متوسط سعر الصرف 51.83 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع، وجاء الاستقرار نظرًا لعطلة البنوك.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها، وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.83 جنيه للشراء.

52.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

49.33 جنيه للشراء.

52.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

49.40 جنيه للشراء.

52.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك قناة السويس

51.93 جنيه للشراء.

52.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

49.37 جنيه للشراء.

52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.49 جنيه للشراء.

52.20 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامي

48.08 جنيه للشراء.

52.19 جنيه للبيع.