شكرا لقرائتكم خبر عن 84.38 دولار لبرنت.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط،84.38 دولار للبرميل، للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وذلك عند التسوية الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي83.57 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية،أمس الجمعة ارتفعت،وذلك نتيجة توقعات قيام تحالف أوبك بلس بمواصلة خفض الإنتاج. ويعقد تحالف أوبك بلس الاجتماع الوزاري رقم 22 خلال الأسبوع الجاري .

وبرزت فى الآونة الأخيرة بوادر أزمة طاقة عالميـة، تكمـن جـذورها فـى عـدم كفايـة إمـدادات الطاقة لتلبية الطلب القـوى بعـد التعـافى النسبى فى الأداء الاقتصـادى مـن تـداعيات جائحـة فيـروس كورونا المستجد فى كافة أنحاء العالم ومع اقتراب فصل الشتاء فـى نصـف الكرة الأرضية الشمالى والذى يشهد تزايد الطلب على الطاقة وخاصـة لأغراض التدفئـة، تنامت المخاوف بشـأن تفاقم هـذه الأزمة وذلك وفقا لتقرير "بوادر أزمة طاقة عالمية تلوح فى الأفق" .