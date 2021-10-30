شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسعار مواد البناء الجديدة بالسوق المحلى اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 أسعار مواد البناء اليوم السبت 30-10-2021، وفقا للأسعار الرسمية من الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن طن حديد التسليح يتراوح بين 15000-15500 جنيها للطن تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك يتراوح بين 15600-16000 جنيه للطن.

وأضاف الزيني في تصريحات خاصة، أن أسعار الأسمنت البورتلاندي تتراوح بيم 850-1100 جنيه للطن سعر المصنع وتراوح سعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، الأسمنت "الأبيض" بين 2350-2450 جنيها للطن للمستهلك، وسجل الأسمنت " المخلوط" بين 600 - 700 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيه للطن.

وبالنسبة لباقي خامات البناء فسجلت أسعار الطوب الأحمر وغيره بين 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الرمل تراوحت بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان، اما الجبس فتتراوح بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و 600-700 جنيه للطن سعر المستهلك .