شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 30-10-2021.. عيار 21 يسجل 779 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الذهب تحرك طفيف بختام جلسات التداول هذا الأسبوع، لتتحرك الأسعار في مصر تقريباً جنيهين منذ مساء أمس الجمعة، ويشهد الذهب عيار 21 تحرك إلى مستويات 779 جنيها للجرام الآن، وهو السعر المستمر معنا حتى غدا الأحد.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 يسجل 668 جنيها

عيار 21 يسجل 779 جنيها

عيار 24 يسجل 890 جنيها

الجنيه الذهب 6232 جنيها

أونصة الذهب 1783 دولارا

كشف جورج عبد الله أحد منتجي الذهب، أن حصة الذهب عيار 21 من المبيعات لا تزال تسيطر بنسبة تتجاوز 80 % رغم ارتفاع جزئي في الطلب على الذهب عيار 18، فمحافظات الصعيد تركز شراء الذهب هناك على العيار 21 دون النظر إلى عيار 18 خاصة القرى والمراكز.

وأضاف جورج في تصريحات خاصة، أن المستهلك ينظر إلى عيار 21 على أنه خزينة لأمواله ودائما عند الغالبية الكبرى من المستهلكين يسأل أولا على الذهب من هذا العيار، لذلك هناك شريحة كبرى تشترى هذا العيار للزينة والتخزين وذلك لسهولة إعادة بيعه في المستقبل.

وأشار إلى تطور كبير فى إنتاج الذهب بالسوق المصري، وأصبح ذات أشكال متنوعة تفوق الذهب المستورد، حتى أن الأسر العريقة تتجه لشراء الذهب المصري، لافتا إلى أن الأشكال الجديدة والتطور الكبير فى التصميمات يدفع فى ارتفاع الطلب على الذهب بكافة الأعيرة.

وأشار إلى تنوع تشكيلات أعيرة الذهب سواء عيار 18 أو 21 والبحث الآن عن الذهب بشكل يومى يكون على التشكيلات المتنوعة ذات الأوزان الأخف، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار، الأمر الذي يدفع المصانع إلى إنتاج تشكيلات متنوعة.