شكرا لقرائتكم خبر عن "طلعت مصطفى" تصنع تاريخا جديدا لسياحة الجولف فى مصر.. نادى جولف مدينتى يفوز بجائزة أفضل ملعب جولف فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصنع مجموعة طلعت مصطفى تاريخا جديدا لسياحة الجولف في مصر، بعد نجاح نادي جولف مدينتي، بالفوز بشهادة عالمية كأفضل ملعب جولف في مصر من World Golf Awards، والتي تهدف إلى الاحتفال ومكافأة التميز والإبداع في سياحة الجولف والملاعب ذات المستوى العالمي، والارتقاء بصناعة سياحة الجولف من خلال مكافأة المنظمات الرائدة في هذا المجال.

وأقامت World Golf Awards، احتفالية في دبي، وتسلم محمد عطاالله ممثل المالك لمجموعة طلعت مصطفى ، جائزة أفضل ملعب جولف في مصر لعام 2021، بعد منافسة كبيرة مع 12 ملعبا للجولف داخل مصر، حيث تم البحث لمدة عام عن العلامات التجارية المفضلة لسياحة الجولف والضيافة في العالم، وتم التصويت من قبل المتخصصين في صناعة الجولف ووسائل الإعلام والجمهور.

ونجحت مجموعة طلعت مصطفى، في إنشاء أفضل ملعب جولف في مصر ، مستعينة بروبرت ترينت جونز جونير، الذي يعد واحدًا من أشهر المتخصصين فى تصميم ملاعب الجولف حول العالم، حيث قام بتصميم أكثر من 270 ملعب جولف في حوالى 40 دولة، وصنفت تصميماته ضمن أفضل التصميمات لملاعب الجولف على مستوى العالم، وتدير شركة ترون العالمية Troon نادي مدينتي للجولف، وهي واحدة من أفضل الشركات المتخصصة في إدارة وصيانة ملاعب الجولف على مستوى العالم، وتخصص هذه الشركة خبير أجنبي للحفاظ على مستوى الخضرة بالملعب ليضاهي أفضل الملاعب العالمية.

ويضم ملعب جولف مدينتي، وهو أحدث ملعب جولف في مصر على مساحة 420 ألف متر مربع، ويضم 18 حفرة بالإضافة إلى 9 حفر للعبة فوت جولف، وهو الملعب الوحيد في مصر المجهز لهذه اللعبة التي تجمع بين الكرة والجولف.