شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت 30-10-2021 استقرارا وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة.

تراوح سعر الكيلو الدواجن البيضاء بين 27-28 جنيها في المزرعة، بينما سعر المستهلك بين 32- 33 جنيها للكيلو، والدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار الدواجن البلدى 37 جنيها للكيلو في المزرعة وتراوح سعر المستهلك بين 40-42 جنيها للكيلو، أسعار الأمهات 24 جنيها في المزرعة، وأسعار الدواجن الساسو 32 جنيها .

واستقرت أسعار البيض الأبيض عند 44 جنيها للكرتونة في المزرعة، وسعر المستهلك تتراوح بين 49-52 جنيها للكرتونة، وتراوح سعر كرتونة البيض البلدى في المزرعة 52-53 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 56-58 جنيها، وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 48 جنيها فى المزرعة، ويصل السعر للمستهلك بين51-54 جنيها للكيلو.