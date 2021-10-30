شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 30 أكتوبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات اليوم السبت 30-10-2021، أمام الجنيه بالبنوك العاملة فى مصر، وثبت سعر الدولار أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.46 جنيه للشراء، 21.71 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ولعدم وجود تعاملات يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها، مع التأكيد على استقرار الأسعار يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع لعدم وجود تداولات.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، مسجلا 18.11 للشراء، 18.37 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم ثبت سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 21.46 جنيه للشراء، 21.71 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.