شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم السبت 30-10-2021 فى السوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدولار اليوم السبت 30-10-2021 استقرار واضح فى كافة البنوك المصرية أمام الجنيه، نظرًا للعطلة الأسبوعية للبنوك، مسجلًا فى البنك الأهلي المصرى سعر 15.64جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 15.66جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع.

وفى البنك التجارى الدولى cib سجل ثباتا عند 15.66جنيه للشراء، 15.76جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية مسجلا 15.66جنيه للشراء، 15.76جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصري سعر الدولار فى البنك المركزى المصري 15.66 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.