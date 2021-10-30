شكرا لقرائتكم خبر عن تصديرى الأدوية: نسعى لدعم الشركات للاستفادة من البرنامج الجديد لدعم الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعي المجلس التصديري للأدوية والمستلزمات الطبية إلي استفادة الشركات المصدرة من إقرار البرنامج الجديد لدعم الصادرات الذي أضاف قطاع الأدوية لأول مرة كقطاع مستفيد من الدعم التصديرى.

وقال الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس في تصريحات خاصة، أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات يعتبر فرصة ملائمة خاصة بعد إضافة قطاع الأدوية لأول مرة، فى وقت كان البرنامج بشكله القديم يقتصر على المستلزمات الطبية دون الأدوية، وهذا من شأنه تقديم الدعم الذى سيدفع في رفع حصيلة الصادرات خلال السنوات القادمة.

وأشار إلى زيادة الدعم المقدم للشركات المصدرة كلما حدث ارتفاع في القيمة المضافة المحلية، سواء في قطاع المستلزمات الطبية أو التجميل أو الأدوية، لافتاً إلى أن هذا التطور يصب في صالح الصناعة الوطنية والشركات المصدرة سندعمها للاستفادة من البرنامج وأوضح، أن زيادة دعم الشحن إلى أفريقيا بنسبة 80 % خطوة ممتازة خاصة أن شحن الدواء يحتاج حاويات خاصة للتبريد، وفي ظل ارتفاع أسعار الشحن من الصين بنسبة 400 % فإن الفرصة أصبحت مناسبة جداً للمنتجات المصرية المصدرة.

وبلغت قيمة صادرات الدواء للدول الأفريقية بلغت نحو 52 مليون دولار خلال 2020، في مقابل 60 مليون دولار خلال 2019، وبلغت إجمالي واردات افريقيا من الدواء يصل إلى 17 مليار دولار خلال 2019، وعلى رأسهم الهند وفرنسا وألمانيا، موضحة أن المجلس يسعى أن تكون مصر ضمن أكبر 20 دولة موردة للدواء بالسوق الأفريقية خلال الفترة المقبلة.