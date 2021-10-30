شكرا لقرائتكم خبر عن أكسبو 2020 يحتفى باليوم الوطنى لمصر بمشاركة مسؤولين من القاهرة والإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم السبت 30 أكتوبر 2021 احتفالات اليوم الوطني لمصر بمدينة إكسبو 2020 دبى وذلك على هامش معرض أكسبو دبى بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة إلى جانب عدد كبير من مسؤولى مصر والإمارات.

اليوم الوطنى لمصر يأتى امتداداً لفعاليات الجناح المصرى والتى تتيح لزوار الإكسبو فرصة جيدة للتعرف عن كثب على مصر بتاريخها العريق وإنجازاتها الحالية واستشرافها للمستقبل من خلال العروض الثقافية والفلكلورية المتميزة التى نقلت للعالم سمات وتفرد الشخصية المصرية على مر التاريخ وعكست ثقل مكانة مصر بمحيطها الإقليمى وعلى المستوى العالمى.

وتجاوز عدد زوار الجناح المصرى فى اكسبو 150 ألف زائر خلال الشهر الأول من افتتاح الإكسبو نظراً لتميزة باللمسة الحضارية والرؤية المستقبلية لمصر الحديثة، وأن مشاركة مصر فى إكسبو 2020 دبى تعد الأكبر والأبرز لمصر فى إكسبو على مدار تاريخه وتأتى هذه المشاركة المميزة والتى أولتها مصر اهتماماً كبيراً نظراً لقيام هذا الحدث على أرض دولة الإمارات الشقيقية التى تربطها بمصر علاقات مميزة وفريدة.