شكرا لقرائتكم خبر عن 8.4 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 8 أشهر بنمو 20% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر 8.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس عام 2021 مقابل 6.97 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 19.9%، وخلال شهر أغسطس وحده بلغت استثمارات الصناديق 1.062 مليار جنيه مقارنة مع 1.035 مليار جنيه خلال الشهر المماثل من 2020 بنسبة نمو 2.6%، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.

وبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية 756 صندوقًا في نهاية عام 2020، بلغ العامل منها 686 صندوقًا بالإضافة إلى 70 صندوق تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 9.7 مليار جنيه في نهاية عام 2020، وتقدر قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2020 قيمة 83.4 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 10% مقارنة بالعام السابق.

ويبلغ عدد أعضاء صناديق التأمين الخاصة نحو 5 ملايين مواطن سددوا اشتراكاتهم (متضمنة مساهمات للجهات التي يعمل بها أعضاء الصناديق) بنحو 10.5 مليار جنيه، وصرفت مزايا تأمينية لأعضائها تقدر بنحو 10 مليارات جنيه - هذا العام -تأكيدا لدورها الاجتماعي في توفير معاش تكميلي لأعضائها من المواطنين.