شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية تتصدر المصانع تحت الإنشاء في المملكة برأس مال 20.4 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تصدرت المنطقة الشرقية مناطق المملكة من حيث أكبر الأنشطة الصناعية في رأس المال للمصانع تحت الإنشاء بإجمالي 20.4 مليار ريال، فيما تصدرت مناطق المملكة في حجم رأس مال المصانع المنتجة خلال الربع الثالث من 2021 م بعد أن بلغ إجمالي رأس مالها ما يفوق الـ 511 مليار ريال مستحوذة على 40.4 ٪ من الحجم الكلي لرأس المال المصانع في المملكة، والذي بلغ مع نهاية الربع المماثل 1.2 تريليون ريال بحسب التقرير الصادر للمركز الوطني للمعلومات الصناعية.

وبين التقرير أن عدد المصانع المنتجة في المملكة حتى نهاية الربع الثالث بلغ 8391 مصنعا بعدد عمالة 968121 عاملا، فيما كانت صناعة منتجات المعادن اللافلزية أعلاها في عدد المصانع بعد أن شكلت ما نسبته 19.6 ٪ من الأنشطة الصناعية في المملكة، وجاءت صناعة المنتجات المطاطية واللدائن في المرتبة الثانية بأكثر من 1122 مصنعا وبنسبة 13.4 ٪ من المصانع، في حين جاء نشاط صناعة منتجات المعادن المشكلة ثالثا بنسبة 12.1 ٪.

ووفقا للتقرير كانت صناعة منتجات المعادن اللافلزية أعلى الأنشطة حصولا على تراخيص جديدة في المملكة خلال الربع الثالث بعدد 32 مصنعا، فيما جاء نشاط صناعة المنتجات المطاطية واللدائن في المرتبة الثانية بعدد 30 ترخيصا جديدا، وجاءت صناعة المنتجات الغذائية ثالث الأنشطة حصولا على التراخيص بعدد 23 ترخيصا، في حين تصدرت المصانع المتوسطة حجم الترتيب ما بين المصانع المنتجة بحسب حجم المنشآت في المملكة بنسبة 46.6 ٪ بعد أن بلغ عدد تلك المصانع 3907 مصانع، وجاءت المصانع الصغيرة ثانيا بنسبة 43.7 ٪ بعدد 3671 مصنعا، ومثلت المصانع كبيرة الحجم نسبة 9.7 ٪ بعدد 813 مصنعا.

واستحوذت المصانع الصغيرة على 88 ٪ من عدد التراخيص الصناعية الجديدة خلال سبتمبر الماضي، وكذلك 69 ٪ من المصانع التي بدأت الإنتاج، وكانت 88 ٪ من التراخيص الجديدة و84 ٪ من عدد المصانع التي بدأت الإنتاج كانت استثمارات وطنية.

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت 745 ترخيصا صناعيا جديدا حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2021، من بينها 76 ترخيصا صناعيا جديدا خلال سبتمبر الماضي باستثمارات تناهز المليار ريال، فيما بدأ نحو 104 مصانع عمليات الإنتاج خلال الشهر نفسه بحجم استثمارات يتجاوز الـ 51 مليار ريال، فيما وفرت تلك المصانع نحو 6203 وظائف، منها 1120 للسعوديين.

ووفقا للوزارة بلغ إجمالي استثمارات للتراخيص الجديدة 75 مليار ريال، فيما بدأ 577 مصنعا عمليات الإنتاج خلال الربع الثالث، واستطاع القطاع توفير أكثر من 47 ألف وظيفة بنسبة توطين تقارب الـ 40 ٪.

وبحسب الوزارة بلغ إجمالي عدد المصانع القائمة في المملكة حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي نحو 10.19 ألف مصنع.