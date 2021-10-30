شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بإبقاء «أوبك+» على خطط إنتاج النفط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبقت لجنة تابعة لتحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، إلى حد كبير على توقعاتها لتعافي الطلب بقوة هذا العام، وفي العام المقبل قبل اجتماع الأسبوع المقبل من المتوقع أن توافق خلاله أوبك+ على زيادة مزمعة للإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا في ديسمبر.

وقال مصدران إن اللجنة الفنية المشتركة التابعة لأوبك+، التي اجتمعت أمس الأول، تتوقع الآن نمو الطلب 5.7 مليون برميل يوميا في 2021، وهو ما يقل 120 ألف برميل عن توقعات أوبك في أحدث تقرير شهري لها.

وقال أحد المصدرين إن اللجنة أبقت على توقعاتها للطلب خلال العام المقبل عند 4.2 مليون برميل يوميا.

وأضاف المصدر: إن مراجعة تقديرات النمو في عام 2021 «لا تدعو للقلق»؛ لأنها بمثابة تحديث للبيانات. ولا تزال توقعات أوبك+ أعلى من تقديرات وكالة الطاقة الدولية، التي تتوقع نمو الطلب على النفط 5.5 مليون برميل يوميا في 2021، و3.3 مليون برميل يوميا في 2022.

ويجتمع وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاؤهما في الرابع من نوفمبر لاتخاذ قرار بشأن سياسات الإنتاج.

وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي هذا الأسبوع إنه يتوقع أن تمضي أوبك+ في تطبيق زيادة مزمعة بدءا من ديسمبر كما كان متفقا عليه من قبل.

وأضاف: «قد ينخفض الطلب نظرا لاستمرار الضبابية. كما نرى أن هناك موجة أخرى من الجائحة تنتشر في العالم». وعبر وزراء آخرون في التكتل عن نفس الرأي.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، أمس الأول، قوله إن زيادة إنتاج أوبك+ من النفط الخام يجب ألا تتعدى 400 ألف برميل يوميا.