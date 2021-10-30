شكرا لقرائتكم خبر عن أهم أحداث البورصة المصرية الأسبوع الجارى.. أبرزها دعوى "العقارية للبنوك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مساهمو البورصة المصرية، 14 حدثًا رئيسيًا، خلال الأسبوع الجارى، على رأسها انعقاد عمومية 11 شركة وهم القاهرة للزيوت والصابون، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، العربية لحليج الأقطان، مطاحن مصر الوسطى، مطاحن شرق الدلتا، آراب ديري-باندا، النصر للملابس والمنسوجات – كابو، الإسكندرية للغزل والنسيج-سبينالكس، المهندس للتأمين، مطاحن مصر العليا، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ونظر المحكمة دعوى لشركة العقارية للبنوك الوطنية وتوزيع شركتي انكوليس للتأجير التمويلي ومصر للأسمنت-قنا أرباحًا على المساهمين.

تبدأ أحداث البورصة المصرية، اليوم السبت، بانعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة القاهرة للزيوت والصابون للنظر في تخفيض رأسمال الشركة المصدر من 195 مليون جنيه إلى 39 مليون جنيه، بخفض رأس المال عبر خفض القيمة الاسمية للسهم من 50 قرشًا للسهم إلى 10 قروش وذلك مقابل جزء من الخسائر المحققة وفقاً للمركز المالي للشركة في 30 يونيو الماضي، وتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي، كما تناقش الجمعية ور الانتهاء من تخفيض رأس المال المصدر بعد التعديل، زيادة رأسمال الشركة المصدر من 39 مليون جنيه إلى 234 مليون جنيه بزيادة 195 مليون جنيه، وتداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي وتكليف أحد مستشاري ماليين المعتمدين لدى الهيئة للرقابة المالية لعمل دراسة القيمة العادلة للسهم.

وفي نفس اليوم تنظر الدائرة 8 تجاري كلي محكمة شمال القاهرة، الدعوى رقم 348 لسنة 2015، المرفوعة من شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، كما تنظر تقديم الإعلان المقدم من الشركة العقارية ضد شركة الصعيد للمطالبة بمبلغ 10 ملايين جنيه كتعويض عن التأخير في التسليم، وكذلك عن عدم استكمال التشطيبات وإدخال المرافق الأساسية للعقارين 25 و26 من مياه وكهرباء وصرف صحي طبقاً للمواصفات المتفق عليها.

وفي اليوم التالي، تنعقد الجمعية العامة العادية لشركتي جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، العربية لحليج الأقطان، وتناقش الأولى النظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة طبقًا لنظام التصويت التراكمي، والنظر في تحديد سلطات مجلس الإدارة، وتنظر الثانية اعتماد تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن العام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو 2021، وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة، واعتماد التغييرات التي طرأت على تشكيل المجلس، فيما توزع شركة مصر للأسمنت قنا الكوبون رقم 22 بواقع 0.250 جنيه للسهم الواحد، اعتباراً من 31 أكتوبر الجاري.

ويستهل شهر نوفمبر بانعقاد الجمعية العامة العادية لشركتى مطاحن مصر الوسطى، الإسكندرية للغزل والنسيج-سبينالكس، وتناقش الأولى انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة باستخدام أسلوب التصويت التراكمي، والموافقة على قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن عام 30 يونيو 2021، كما تناقش التصديق على تقرير مجلس الإدارة وقائمة المركز المالية والقوائم المالية والحسابات الختامية لعام 2020-2021، وتنظر الثانية نشاط الشركة خلال السنة المنتهية في 30 يونيو عام 2021، واعتماد تقرير الحوكمة ومراقب الحسابات والقوائم المالية، كما تم الموافقة على تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، كما سيتم توزيع كوبون للشركة الدولية للتأجير التمويلي-إنكوليس رقم 21 بواقع 2.500 جنيه للسهم الواحد.

ويعقد يوم الثلاثاء الموافق 2 نوفمبر، الجمعية العامة العادية لشركات مطاحن شرق الدلتا، آراب لمنتجات الألبان (أراب ديري-باندا)، النصر للملابس والمنسوجات – كابو، وتنظر الأولى التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، والقوائم المالية للعام الماضي، ومشروع حساب توزيع الأرباح المقترح عن العام المالي الماضى، وإبراء ذمة المجلس عن الفترة، فيما تضمن جدول أعمال غير العادية، مناقشة تعديل المواد (4- 7- 21- 24- 25- 30- 31- 32- 34- 35- 48- 50 - 53) من النظام الأساسي للشركة، وتناقش الشركة الثانية زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 160 مليون جنيه إلى 290 مليون جنيه بزيادة قدرها 130 مليون جنيه موزعة على عدد 130 مليون سهم بالقيمة الاسمية جنيه للسهم الواحد، وتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي لأراب ديرى.

وتناقش الجمعية العامة العادية لشركة النصر للملابس والمنسوجات – كابو، انتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة، والتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2021.

ويعقد يوم الأربعاء 3 نوفمبر الجاري، الجمعية العامة العادية لشركة المهندس للتأمين، للموافقة على مشروع توزيع الأرباح طبقاً لاقتراح مجلس الإدارة، وتناقش المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والميزانية وقائمة الدخل عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2021، واعتماد خالد محمد محمود عبد الصادق عضو مجلس إدارة من ذوي الخبرة وعضواً منتدباً للشركة اعتباراً من 18 أغسطس 2021.

ويختتم الأسبوع بانعقاد الجمعية العامة العادية لشركتى مطاحن مصر العليا، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وتناقش الأولى موافقة على قائمة توزيع الأرباح المقترحة عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2021، والتصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة والقوائم لمالية المستقلة والمجمعة والحسابات الختامية عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2021، ومد أجل الشركة لمدة 25 عاماً تبدأ من 31 مارس 2022، وتنظر الثانية تعديل المواد 3و4و21 من النظام الأساسى للشركة.