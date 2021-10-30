شكرا لقرائتكم خبر عن سلسلة شهيرة بجنوب أفريقيا تزور شركات لاستيراد منتجات مصرية من أدوات المائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم وفد من جنوب أفريقيا ممثلين لسلسلة فروع سوبر ماركت (Choppies) التي تعمل في جنوب أفريقيا زيارتهم لمصر، وذلك عقب سلسلة من اللقاءات الثنائية التي نظمها المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والاسمدة برئاسة خالد أبو المكارم لعدد من أعضاءه، مع ممثلي سلسلة سوبر ماركت (Choppies) بجنوب افريقيا في الفترة من 24 حتى 28 أكتوبر 2021.

وقال المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن ممثلو سلسلة (Choppies) قد أعربوا عن رغبتهم في مقابلة الشركات المصرية المنتجة والمصدرة للمنتجات التالية، من أدوات مائدة من الزجاج والبلاستيك، منتجات بلاستيكية، وأدوات مطبخ وأدوات نظافة ومنظفات، كما أبدوا رغبتهم في الاطلاع على منتجات نهائية الصنع لعرضها بسلسلة فروعها بجنوب افريقيا.

وكان المجلس قد خاطب الشركات المعنية من أعضائه والراغبة في حضور اللقاءات الثنائية مع الوفد القادم من جنوب افريقيا لإرسال الكتالوج الخاص بمنتجاتها والموقع الإلكتروني واسم الشخص المسئول والمفوض لحضور اللقاءات الثنائية عن الشركة وبيانات الاتصال الخاصة به حتى يتم التنسيق للاجتماعات الثنائية، وعقد ممثلي الوفد الجنوب أفريقي لقاءات ثنائية مع 11 شركة تعمل في مجال أدوات مائدة من الزجاج والبلاستيكية والمنتجات البلاستيكية وأدوات مطبخ وادوات النظافة والمنظفات ومناديل الورق.