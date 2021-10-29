شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس فرنسا يحذر من تأثر الاقتصاد العالمي بأزمة الطاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوله اليوم الجمعة إن هناك حاجة لاستقرار أفضل في أسعار الطاقة حتى لا يتسبب التوتر الناجم عن ذلك في أجواء من الغموض وتقويض تعافي الاقتصاد العالمي.

وأضاف ماكرون في مقابلة مع الصحيفة "في الأسابيع والأشهر المقبلة، نحتاج لأن يكون لدينا وضوح أفضل واستقرار في الأسعار حتى لا يتسبب التوتر المحيط بأسعار الطاقة في أجواء من الغموض والضبابية بما يقوض تعافي الاقتصاد العالمي".