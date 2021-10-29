شكرا لقرائتكم خبر عن شركات البورصة توزع 16.6 مليار جنيه أرباحًا على المساهمين منذ بداية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن توزيع الشركات المدرجة أرباحاً نقدية بلغت 16.6 مليار جنيه منذ بداية العام، جاء ذلك رغم قرار البنك المركزي المصري بعدم السماح للبنوك بإجراء توزيعات نقدية من الأرباح السنوية أو المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين.

ووزعت شركات البورصة أرباحًا بلغت 2.574 مليار جنيه خلال شهر يناير، 537 مليون جنيه خلال شهر مارس، و7.325 مليار جنيه خلال شهر أبريل، و2.25 مليار جنيه خلال شهر مايو، 330 مليون جنيه خلال شهر يونيو، و600 مليون جنيه خلال شهر يوليو، و611 مليون جنيه خلال أغسطس، و225 مليون جنيه خلال سبتمبر، و1.971 مليار جنيه حتى يوم 17 في شهر أكتوبر.

وخلال الأسبوع الماضي، ووزعت شركة مصر لصناعة الكيماويات، الكوبون رقم 59 بقيمة جنيه.

كانت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، قد وزعت أرباحاً نقدية على المساهمين، بلغت 23.7 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 26.3 مليار جنيه خلال عام 2020، و23.9 مليار جنيه خلال عام 2019، و29.9 مليار جنيه خلال عام 2018، و20.1 مليار جنيه خلال عام 2017، و12.2 مليار جنيه خلال عام 2016.

وتعرف توزيعات الأرباح النقدية، بأنها مقدار ما تدفعه الشركات في توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها، وحققت 92 شركة مدرجة ببورصة مصر بتوزيعات نقدية بنحو 23.9 مليار جنيه خلال 2019.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.