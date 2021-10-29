شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قصة نجاح رائد الأعمال بائع أكياس القمامة الملياردير "مارك كوبان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مجال ريادة الأعمال ببيع أكياس القمامة، وهو ابن 12 عامًا فقط؛ إذ حظي بتعليم مميز، وبدأ تجارته في مجال التكنولوجيا؛ حتى وصلت شهرته إلى شراء نوادٍ رياضية كبيرة من في الولايات المتحدة الأمريكية؛ إنه “مارك كوبان”؛ رائد الأعمال والمستثمر الشهير الذي اقتحم عالم الرياضة والترفيه، دون أن يتخلى عن عرشه في عالم التقنيات الحديثة.وفقا لما أكدته صفحة رواد 2030

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بدايتهوُلد مارك كوبان في 31 يوليو عام 1958 في بيتسبرج بولاية بنسلفانيا الأمريكية، لأسرة من الطبقة المتوسطة؛ حيث قضى والده “نورتون” 50 سنة في العمل بمتجر لتنجيد كراسي السيارات، وكان جده “موريس تشوبانسكي” مهاجرًا من روسيا، يعرض البضائع على عربته لبيعها

لم يقف مارك كوبان عند التحديات التي واجهت عائلته للحفاظ على قوت يومهم؛ بل أصر على التمتع بحياة جيدة عن طريق المثابرة والكفاح المستمر؛ الأمر الذي دفعه للعمل في سن صغيرة.

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طريق ريادة الأعمالفي عمر الـ12، باع كوبان مجموعة أكياس قمامة؛ لشراء حذاء جديد، ثم حصل على مزيد من الدولارات في مرحلة الثانوية العامة من بيع الطوابع

ظهرت علامات النجابة على “كوبان” خلال مرحلة الثانوية العامة؛ إذ تلقى دروسًا في علم النفس بجامعة بيتسبرج خلال عامه الأول بالمدرسة الثانوية، ثم تخطى السنة الأخيرة فيها؛ لتفوقه الأكاديمي، والتحق بدوام كامل في الجامعة ذاتها، إلا أنه انتقل إلى جامعة إنديانا بعد مرور عامه الأول فقط.

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الفضول والشغفأدرك كوبان أنه في حاجة إلى التعرف على أساليب العرض والطلب خارج الفصول الدراسية، لكنه لم يكن يمتلك المال الكافي لمواصلة تعليمه؛ ما جعله يبحث عن طريقة غير تقليدية لدفع رسوم الدراسة، فبدأ يقدم دروسًا في الرقص، ثم أقام العديد من الحفلات؛ ما وفّر له المال بطريقة سريعة وقانونية؛ حتى يُكمل دراسته

تخرج كوبان عام 1981، ثم عاد إلى بيتسبرج؛ ليحصل على وظيفة بإحدى الشركات، التي قررت لاحقًا تغيير نشاطها إلى التجارة في الأجهزة الإلكترونية.

MicroSolutions.

تعدد الوظائفلم يستسلم كوبان، فقرر المغادرة إلى دالاس عام 1982؛ حيث حصل على وظيفة بيع برمجيات، لكن طموحه لم يقف عند هذا الحد؛ إذ انتهى به المطاف لتأسيس شركة في مجال الاستشارات، أصبح اسمها

أصبح كوبان خبيرًا في مجال الكمبيوتر وشبكات الحاسوب، ثم في عام 1990، قرر بيع شركته إلى CompuServe مقابل 6 ملايين دولار.

AudioNet

Broadcast

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تأسيس Broadcastلاحظ كوبان أن العالم يشهد طفرة كبيرة بالاعتماد على الإنترنت؛ ما جعله يؤسس شركةللبث في عام 1995، مع شريكه تود واجنر، ورغم الانتقادات التي واجهتها الشركة في البداية؛ إلا أنها حققت نجاحًا مبهرًا، ثم أصبح اسمها، وارتفعت قيمتها ليصل سعر السهم فيها إلى 200 دولار في عام 1998

عرف مارك كوبان مفهوم التجارة عن كثب، ودخل النجاح من أوسع أبوابه؛ ثم باع الشركة بالكامل لشركة ياهو بمبلغ 6 مليارات دولار؛ لترتفع ثروته.

Dallas Mavericks

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اقتحام عالم الرياضة والترفيهوفي عام 2000، اقتحم كوبان الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة؛ بشراء فريقبمبلغ 285 مليون، وسرعان ما تأثر الفريق بروح قائده الشغوف؛ حيث فاز بـ 57 مبارة في الدوري، خلال عام، ثم تأهل إلى نهائيات الدوري الأمريكي للمحترفين عام 2006، وفاز باللقب بالفعل في عام 2011

كان كوبان المالك الأول للفريق الرياضي الذي أطلق مدونته الخاصة، كما مزج العديد من إبداعات التكنولوجيا والكثير من الرؤى والأفكار الجديدة في الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة.

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Cyber Dust

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شخصية ملهمةألهمت أفكار كوبان الملايين عبر مدونته التي لاقت نجاحًا ساحقًا وشعبية كبيرة؛ إذ كان يتلقى آلاف الرسائل على البريد الإلكتروني يوميًا، وأصبح شخصية تلفزيونية تبث الأفكار الإيجابية إلى الشباب ورواد الأعمال حول العالمإطلاق منصة Cyber Dustحافظ كوبان على مكانته في عالم التكنولوجيا؛ بإطلاق منصة تواصل اجتماعيفي عام 2014، ثم اقتحم عالم الشاشة الصغيرة وحقق نجاحًا ملحوظًا في سوق التليفزيون عالي الدقة، ثم أطلق مسلسلًا واقعيًا عن سيرته الذاتية، كما كان المنتج المنفذ للعديد من المسلسلات الناجحة، ومنها إلى الشاشة الكبيرة؛ ليضرب موعدًا جديدًا مع التفوق والنجاح في الأفلام السينمائية؛ حتى بلغت ثورته 4.3 مليار دولار في أحدث إحصائيةالدروس المستفادة:تطوير الذات: لا يكف رائد الأعمال عن تطوير ذاته؛ إذ يعلم جيدًا أن قطار الحياة لا ينتظر أحدًاالشغف بالعمل: يتميز رائد الأعمال بالشغف ويحاول دائمًا الحفاظ على وتيرته مشتعلة؛ لتحقيق طموحاته، والمثابرة لبلوغ الهدف المنشودالتغيير: قد يكون التغيير مستمرًا؛ فلا تجلس في مكان أو مدينة بعينها لفترة طويلة إن كنت تشعر ببوادر فشل، بل غير طريقة تفكيرك وطريق حياتك على السواء