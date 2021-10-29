شكرا لقرائتكم خبر عن الانخفاض مستمر.. أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 777 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفاض جديد تشهده أسعار الذهب، في التعاملات المسائية، اليوم الجمعة، في مصر بعد هبوط في سعر الذهب اليوم في التداولات الفورية، وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر إلى مستويات 777 جنيها للجرام منخفضا بحوالي 3 جنيهات عن سعر صباح اليوم، ليصبح إجمالي الهبوط منذ صباح اليوم 6 جنيهات.

كانت أسعار الذهب سجلت هبوط محدود بقيمة 3 جنيهات في الأسواق مساء أمس ثم هبط السعر صباح اليوم 3 جنيهات، وتنخفض كافة الأعيرة المتداولة في سوق الصاغة وقت صياغة هذه السطور مساء الجمعة 29 أكتوبر 2021 وهو ما نستعرضه تفصيليا في السطور التالية.





أسعار الذهب اليوم:عيار 18 : 666 جنيها.

عيار 21 : 777 جنيها.

عيار 24 : 888 جنيها.

الجنيه الذهب : 6216 جنيها.

السعر العالمى : 1775 دولارا.

أسعار الذهب اليوم المنشورة في سياق هذا التقرير غير مضاف عليها سعر المصنعية الخاصة بكل مشغول ذهبي، والتي تعتبر تكلفة التصنيع، وهنا السعر المنشور عن الذهب اليوم الجمعة 29 أكتوبر يعتبر سعر الذهب الخام دون أية إضافات أو رسوم أخرى.