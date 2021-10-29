شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 6 قطاعات بالبورصة خلال أسبوع على رأسها الخدمات التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفعت 6 قطاعات على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 4.7%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 3.9%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 3.4%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.8%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1%، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.01%.

فيما تراجع 11 قطاعًا على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 9.2%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 5.7%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 4.3%، ثم قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.6%، 3.5%، على التوالي، وهبط قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 3%، وانخفض قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ ومواد البناء بنسبة 2.1%، ونزلت قطاعات خدمات النقل والشحن والعقارات والتجارة والموزعون بنسبة 1.8%، 1.7%، 1.6%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 3.36% ليغلق عند مستوى 11506.63 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، للأسبوع الرابع على التوالي، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.48% ليغلق عند مستوى 2305.37 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 2.68% ليغلق عند مستوى 3299.42 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.86% ليغلق عند مستوى 13695.15 نقطة، وهبط مؤشر تميز في بنسبة 2.41% ليغلق عند مستوى 4213.55 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 4.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 746.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.6%، وزاد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 386.8 مليار جنيه إلى 396.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.6%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 127.4 مليار جنيه إلى 124 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.6%.