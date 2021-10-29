شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف كيفية الحفاظ على إطارات السيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد الإطارات من أهم الأجزاء الخاصة بالسيارة فهي تتكون من عدة مواد مثل الكابلات الصلبة، الالياف النسيجية، المطاط، وهي كلها تتاثر وتتغير خصائصها ومكوناتها مع الوقت بإختلاف الفصول كالحرارة المرتفعة او الباردة جدا، الرطوبة ونوعية التخزين، وحتى السرعة واسلوب القيادة ، وبالرغم من ذلك يخالف الكثير منا التعليمات الخاصة بمواعيد تبديل الاطارات مع تجاهل بعض النصائح الخاصة بإطالة عمر الإطارات.

ونظرا لتنوع الظروف واختلافها، فينصح دائما بمراقبة الإطارات والتاكد من عدم ظهور علامات من التلف او التشققات الى حين استبدالها بعد 5 سنوات من الاستخدام كحد اقصى، علما ان بعض الاطارات الصينية والرخيصة لا يمكن الاعتماد عليها لاكثر من سنة واحدة.





وإليكم أهم النصائح للحفاظ على عمر الإطارات :

اولا : بسبب صعوبة المحافظة على ضغط الهواء داخل الإطارات، حتى إذا تم استخدام النيتروجين بدلاً من الهواء، لذلك يفضل فحص ضغط الهواء الخاص بالإطارات كل فترة زمنية معينة، أي مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، حيث يزداد ضغط الهواء داخل الإطارات كلما ارتفعت درجة الحرارة.

ثانيا : السرعات العالية تزيد من درجة حرارة الإطارات بشكل تلقائي وتسرع من عملية تآكلها، ووفقاً لجميع الدراسات التي تمت على هذا الأمر، السرعات المتوسطة والقليلة تساعد في إطالة عمر الإطارات بشكل ملحوظ، وتقلل من استهلاك السيارة للوقود.

ثالثا : تركيب الإطارات بزوايا خاطئة يساهم أيضاً في تلفها بسرعة كبيرة، ولذلك ينصح دائماً بضرورة ضبط الإطارات مع عجلة القيادة بشكل دقيق، وهذا الأمر يساعد تلقائياً في تحقيق التوازن للسيارة بالكامل مما يعني أن السيارة ستحافظ على الهواء بداخلها لأطول فترة ممكنة.

رابعا : اشراء آلة قياس الإطارات الجيدة. كما انها فكرة جيدة لشراء ضاغط محمول يعمل من مأخذ الطاقة في سيارتك؛ متوفر في العديد من متاجر السيارات.