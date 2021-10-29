شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 150 ألف زائر للجناح المصرى بأكسبو دبى.. وعروض ثقافية لليوم الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل مصر غداً باليوم الوطني من قلب ساحة الوصل بمدينة إكسبو 2020 دبي، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة إلى جانب عدد كبير من مسؤولي مصر والإمارات.

وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن اليوم الوطني لمصر يأتي امتداداً لفعاليات الجناح المصري، والتى تتيح لزوار الإكسبو فرصة جيدة للتعرف عن كثب على مصر بتاريخها العريق وإنجازاتها الحالية واستشرافها للمستقبل من خلال العروض الثقافية والفلكلورية المتميزة التي نقلت للعالم سمات وتفرد الشخصية المصرية على مر التاريخ وعكست ثقل مكانة مصر بمحيطها الإقليمي وعلى المستوى العالمى.



وزيرة التجارة والصناعة ومسئولي الوزارة بمعرض إكسبو

وأوضحت الوزيرة، في بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن الجناح المصري يعتبر محط أنظار زائري إكسبو دبي حيث تجاوز عدد زوار الجناح 150 ألف زائر خلال الشهر الأول من افتتاح الإكسبو نظراً لتميزه باللمسة الحضارية والرؤية المستقبلية لمصر الحديثة، لافتةً إلى أن مشاركة مصر في إكسبو 2020 دبي تعد الأكبر والأبرز لمصر في إكسبو على مدار تاريخه وتأتي هذه المشاركة المميزة والتي أولتها مصر اهتماماً كبيراً نظراً لقيام هذا الحدث على أرض دولة الإمارات الشقيقية التي تربطها بمصر علاقات مميزة وفريدة.

ولفتت "جامع"، إلى أن المشاركة المصرية تبرز الخصوصية الشديدة في الهوية المصرية التي صنعت التاريخ وتشكل أسس مستقبل مشرق، عبر رسالة مفادها أن مصر دولة سلام تتكامل مع دول العالم من خلال مبادراتها التنموية العملاقة على النطاق الإقليمي العربي أو الأفريقي أو النطاق الدولي، مشيرةً إلى أن هذا الحدث العالمي يمثل فرصة ممتازة ليرى العالم مصر المستقبل وما يحدث على أرضها الآن من تنمية ومشروعات عملاقة وإنجازات لتخطو خطا حثيثة نحو الجمهورية الجديدة.



الجناح المصري بمعرض إكسبو دبي 2020

وأضافت الوزيرة، أن معرض إكسبو 2020 دبي يعد حدثاً فريداً من نوعه، واستكمالاً لمسيرة معارض إكسبو التي يتم تنظيمها منذ عام 1851 وكانت شاهدة على التطورات التي مر بها العالم، لافتةً إلى أن إكسبو يمثل فرصة متميزة لتعزيز العمل المشترك بين الدول، لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، ودفع الجهود المشترك الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء مستقبل أفضل.

هذا وتتزامن احتفالات اليوم الوطني مع تنظيم حفلة غنائية كبيرة للمطرب المصري صاحب الشهرة العالمية عمرو دياب وذلك على مسرح اليوبيل في موقع إكسبو 2020 دبي.