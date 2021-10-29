شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الأعمال تعرض على شركة رومانية إنشاء مصنع لتصنيع للجرارات فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت جمعية رجال الأعمال المصريين، مساء أمس الخميس، وفدًا من رومانيا برئاسة نائبة وزير الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة دانيلا نيكولسو، ايليو ستوكلوزا رئيس غرفة تجارة وصناعة بوخارست، وكان في استقبالهم المهندس حسن الشافعي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، الدكتور أحمد السكري رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الروماني، الدكتورة أمنية فهمي نائب رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك.

خلال اللقاء استعرض الجانب المصري والروماني فرص التعاون المشترك، وخطة عمل المجلس المشترك، كما ناقش الجانب المصري وضع رؤية للتحرك نحو دفع العلاقات الاقتصادية والتعاون من أجل تحقيق الاستفادة القصوى لمجتمع الأعمال من الشراكة المصرية الرومانية والعلاقات المتميزة بين البلدين، كما تم الاتفاق على التباحث مع شركة romarm الرومانية على إمكانية إقامة مصنع لتصنيع الجرارات الزراعية في مصر.



وفد روماني بجمعية رجال الأعمال المصريين

ورحب المهندس حسن الشافعي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، بزيارة الوفد الروماني لمصر والعمل المشترك للترويح لفرص التعاون ومجالات الاستثمار والتجارة، بالإضافة إلى الاتفاق على التعاون في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقدم الشافعي، نبذة عن الاقتصاد المصري وما تم تحقيقه من إنجازات والتطورات الاقتصادية والفرص الاستثمارية الواعدة وتبادل الخبرات خاصةً في صناعات السيارات، والطاقة المتجددة والبترول والغاز، وإعادة التدوير ومحطات تحلية المياه والزراعة والالات الزراعية بالإضافة إلى السياحة والسياحة العلاجية.

وأشار الدكتور أحمد السكري رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الروماني، الي أهمية التعاون الثنائي بين مجلس الأعمال وغرفة تجارة وصناعة بوخارست في مجالات تنمية الأعمال ووضع خطة للتحرك نحو دفع العلاقات والتعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية والاهتمام المشترك للبلدين.



جمعية رجال الأعمال يهدي تذكار لنائبة وزير الاقتصاد الروماني

كما أضافت الدكتورة أمنية فهمي نائب رئيس الجانب المصري بالمجلس المصري الروماني، بأهمية التعاون في نقل الخبرات في المجال الطبي والتمريض بالإضافة إلى التعاون علي مستوي الجامعات في البلدين.

من جانبه، أكدت دانيلا نيكولسو نائبة وزير الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة الرومانية، أهمية تعزيز التعاون مع الجانب المصري وتبادل الزيارات لدفع الشراكة المصرية الرومانية في مختلف المجالات، مشيرة أنها ستزور مصر في 28 نوفمبر المقبل للمشاركة في جناح روماني للصناعات.



حسن الشافعى ودانيلا نيكولسو

وفيما أكد ايليو ستوكلوزا رئيس غرفة تجارة وصناعة بوخارست رئيس غرفة تجارة وصناعة بوخارست، أنه من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الروماني إلى 7.5% العام القادم ليصبح أكبر ناتج محلي في دول الاتحاد الأوروبي.