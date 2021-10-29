شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط.. وبرنت يسجل 84.48 دولار والخام الأمريكى بـ82.91 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة، 84.48 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82.91 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الجمعة، ارتفعت ولكنها تتجه إلى أول خسائر أسبوعية خلال 8 أسابيع وذلك بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع مخزونات النفط بالولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من المتوقع.

وكانت أسعار عقود خام القياس العالمي برنت قد سجلت مكاسب أسبوعية، بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة، الجمعة الماضية،بنسبة 0.8% مقارنه بنهاية الأسبوع السابق، كما سجلت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية بنسبة 1.8% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

وبرزت فى الآونة الأخيرة بوادر أزمة طاقة عالمية، تكمن جذورها فى عدم كفاية إمدادات الطاقة لتلبية الطلب القـوى بعـد التعافى النسبى فى الأداء الاقتصـادى مـن تـداعيات جائحـة فيـروس كورونا المستجد فى كافة أنحاء العالم ومع اقتراب فصل الشتاء فـى نصـف الكرة الأرضية الشمالى والذى يشهد تزايد الطلب على الطاقة وخاصـة لأغراض التدفئـة، تنامت المخاوف بشـأن تفاقم هـذه الأزمة وذلك وفقا لتقرير "بوادر أزمة طاقة عالمية تلوح فى الأفق" .