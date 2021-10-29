شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الجمعة 29-10-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 29-10-2021، أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات بالبنوك المصرية اليوم، مسجلًا فى البنك الأهلى المصري 18.11 جنيه للشراء، و18.37 للبيع، وفى بنك مصر سجل 18.11جنيه للشراء، و18.40 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.11جنيه للشراء، و18.30 للبيع، أما متوسط سعر صرف اليورو فى البنك المركزى المصرى سجل 18.14جنيه للشراء، و18.26 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، استقرت أسعار الدولار اليوم بكافة البنوك المصرية أمام الجنيه، مسجلا استقرارا فى البنك الأهلي المصرى عند سعر 15.64جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 15.66جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.14جنيه للشراء. سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.14جنيه للشراء.

18.26جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.11جنيه للشراء.

18.37 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك مصر18.11 جنيه للشراء.

18.30 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.11 جنيه للشراء.

18.30 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة18.14 جنيه للشراء.

18.29 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.13 جنيه للشراء.

18.41 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.14 جنيه للشراء.

18.29 جنيه للبيع.