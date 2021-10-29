شكرا لقرائتكم خبر عن التسجيل المسبق للشحنات يحمى المواطن من البضائع مجهولة الهوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت مصلحة الجمارك في تنفيذ خطوة هامة للتحول الرقمي في مصر ، وذلك من خلال بدء تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات حيث كان التشغيل التجريبي لنظام التسجيل المُسبق للشحنات على المشحونات البحرية إعتباراً من الأول من إبريل الماضي حيث بدأ التنفيذ اللإلزامي إعتباراً من 1 أكتوبر المنصرم من العام الجاري 2021 ، والهدف من ذلك حماية المواطن المصري من البضائع مجهولة الهوية او المصدر وتقليل زمن الإفراج ومن ثم تكلفة الإفراج عن البضائع وإستخدام البيانات و المستندات الإكترونية و الإستغناء عن المستندات الورقية ( ACI ) إلزاميا على الواردات المصرية عبر الموانئ المصرية .

وقررت مصلحة الجمارك أن تستثني مجموعة من البضائع وذلك خلال المرحلة الأولى من تطبيق النظام الجديد ، حيث أنه من المقرر التطبيق علي مجموعة من المراحل ، كما تم إستثناء الصادرات المصرية من الإلتزام بهذا النظام ، ليكون تنفيذه على الواردات فقط ، كما تم وضع إستثناءات لشحنات قطع الغيار المستعمَلة والأمتعة الشخصية التي ترد إلى الموانئ البحرية المصرية، ليتم إدراج بند جمركي واحد (أو أكثر)، ويقوم موظفى الجمارك بتحديد بنود التعريفة الجمركية الفعلية عند إجراء عملية الكشف والمعاينة .

أما بالنسبة لبضائع الصب التي ترد من الخارج إلى الموانئ البحرية المصرية للتخزين بالمستودعات المقامة داخل الدوائر الجمركية لحين الإفراج عنها، فيتم السماح بشكل مؤقت بطلب المستودع الحصول على رقم ACID للشحنات الواردة – على ان تمنح كل بوليصة رقم بشرط تقديم طلب التخزين لكل بوليصة واقرار المستودع بتحمله المسئولية الكاملة عن جميع بيانات الشحنة لحين قيام المستودع بتوفيق أوضاعه .

أما فيما يخص الشحنات الخاصة بالسلع " الإستراتيجية " التي ترد إلى الموانئ البحرية المصرية من خلال (السفن الجوالة ) فيقوم المستورِد او وكيله بطلب إصدار رقم تعريفي لكل شحنة (لكل بوليصة) خلال مدة لا تقل عن (3) ساعات قبل تقديم المانيفست ، وتقوم غرفة العمليات المركزية بمتابعة تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات على مدار 24 ساعة والإشراف على فرق العمل بالمراكز اللوجستية التي تضم ممثلي مصلحة الجمارك والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية MTS ولغرفة العمليات المركزية الاستعانة بمن تراه لإنجاز أعمالها .

حيث تتولى فرق العمل الرد على كافة التساؤلات الخاصة ببيانات ومستندات التسجيل المسبق للشحنات الكترونيا وإجراءات عمل المنظومة ، إستقبال الشكاوى ، دراسة المشكلات وإزالة المعوقات التي تواجه المتعاملين مع الجمارك من خلال هذه المنظومة ، ويتم تنظيم مواعيد العمل لموظفي الجمارك المنوط لهم منح الرقم التعريفي للشحنات بالمركز اللوجيستي الكائن بـ ٢٩ شـارع فريـد – مصـر الجديـدة وفقـا لنظـام الـثلاث ورديـات علـى مدار 24 ساعة ولمدة ثلاث شهور يجوز تجديدها لمدة أخرى .

وعن نظام التسجيل المًسبق للشحنات فهو نظام جمركي جديد يعتمد علي إتاحة بيانات و مستندات الشحنة (الفاتورة التجارية و بوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن ب 48 ساعة علي الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها ، حيث أنه لن يتم السماح بدخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج إلى الموانئ البحرية المصرية اعتباراً من 2021/10/1 إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI .

يذكر أن الغرفة التجارية قد أشادت بهذا النظام ، في بيان سابق لها على مؤكدة أن لجان المتابعة الخاصة بالمستوردين بالغرفة رصدت مدى ترحيب الشركات بالنظام وبما وفره من وقت كبير في العمليات الاستيرادية ، والذي يعد من أهم خطوات التحول الرقمي .