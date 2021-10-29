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تعرف على سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة فى مصر

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القاهرة - سامية سيد - ثبت سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 29-10-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى ثبت عند 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

 

ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.


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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى: ​سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.26 جنيه للشراء.

 

4.29 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.26 جنيه للشراء.

 

4.28 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.25 جنيه للشراء.

 

4.29 جنيه للبيع.

 

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سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.25 جنيه للشراء.

 

4.29 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.26 جنيه للشراء.

 

4.28 جنيه للبيع.


سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.24 جنيه للشراء.

 

4.29 جنيه للبيع.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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