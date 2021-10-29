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اعتبارا من أول نوفمبر.. الحكومة تحدد أسعار بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حدد مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية.

وبحسب الجريدة الرسمية – "الوقائع المصرية"، فإن الأسعار جاءت على النحو التالي:

5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت.

5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب.

5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانيـة لـصناع ات الأسـمدة والبتروكيماويات أو طبقًا للمعادلة السعرية الواردة فى العقود.

4.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لكافة الأنشطة الصناعية الأخرى.

وجاء ذلك القرار بناء على نتائج أعمال وتوصيات اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، ووفقًا لما عرضه المهندس وزير البترول والثروة المعدنية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

ويعمل بهذا القرار بدء من 1/11/2021.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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