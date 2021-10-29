اعتبارا من أول نوفمبر.. الحكومة تحدد أسعار بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية

وجاء ذلك القرار بناء على نتائج أعمال وتوصيات اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، ووفقًا لما عرضه المهندس وزير البترول والثروة المعدنية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

محمد يوسف

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