شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض عالمى ومحلى.. أسعار الذهب اليوم وعيار 24 يسجل 891 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفاض جديد تشهده أسعار الذهب اليوم في مصر بعد هبوط في سعر الذهب اليوم في التداولات الفورية، حيث تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر إلى مستويات 780 جنيها للجرام منخفضًا بحوالي 3 جنيهات عن سعر التداول بختام أمس الخميس، الأمر الذي ينعكس على حركة مبيعات الذهب في حالة استمرار التراجع

كانت أسعار الذهب أمس سجلت هبوط محدود بقيمة 3 جنيهات في الأسواق ، وتنخفض كافة الأعيرة المتداولة في سوق الصاغة وقت صياغة هذه السطور ظهر الجمعة 29 أكتوبر 2021 وهو ما نستعرضه تفصيليا في السطور التالية.

عيار 18 يسجل 669 جنيها للجرام

عيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام

عيار 24 يسجل 891 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 6240 جنيها

أونصة الذهب 1790 دولار

أسعار الذهب اليوم المنشورة في سياق هذا التقرير غير مضاف عليها سعر المصنعية الخاصة بكل مشغول ذهبي، والتي تعتبر تكلفة التصنيع، وهنا السعر المنشور عن الذهب اليوم الجمعة 29 أكتوبر يعتبر سعر الذهب الخام دون أية إضافات أو رسوم أخري.

أسعار الذهب في البورصات العالمية تسجل الآن تراجع دون 1800 دولار بعد أن سجلت سعر تجاوز 1805 دولار، منذ مساء أول أمس الأربعاء، ويظل الذهب قرب نقطة مقاومة تدعم الهبوط الساعات القادمة حيث يسجل الذهب في البورصات العالمية 1790 دولار